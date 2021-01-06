來台教英文的一名英國籍男子，去年11月陳屍在台北市租屋處，他下半身赤裸，生殖器上出現密集細小的咬痕並滲出血跡，電腦螢幕停留在知名色情網站。法醫相驗發現死者為糖尿病患者，猝死倒地後，尿液含有糖份吸引螞蟻啃咬。菲律賓籍妻子日前來台處理後事，領到死亡證明後將遺體火化帶回。

這起死狀詭異的案件，是因為外籍男子連續2天沒有到任職的補習班上班，同事聯絡不上人，找了房東到租屋處開門，才發現人已經斷氣。檢警調查，男子於去年11月10日回到住處後，沒有離開，也無訪客。現場電腦仍停留在色情網頁上，死者內褲、狀脫到腳下，下半身赤裸，雙手平放在下體旁，可能是在手淫時突然休克死亡。但是生殖器上出現許多微小的咬痕帶有血跡，卻十分罕見，讓檢警人員也感到疑惑，一度推測可能是過度摩擦引起。直到法醫相驗，才真相大白。

檢警認定全案無他殺嫌疑，通知死者菲律賓籍妻子來台處理後事，並於4日傳喚她出庭，告知死者妻子死因為「心因性」休克。家屬並無異議，遺體則在火化後帶回菲律賓。

(中時新聞網)