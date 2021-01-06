身為機車騎士的你，是否對於怠速停等紅綠燈時的空氣品質不敢恭維，但卻又苦無解決之道呢？台灣 LG 電子了解消費者需求，在台推出LG PuriCare口罩型空氣清淨機，提供貼身、高防護力的空氣解決方案。LG PuriCare口罩型空氣清淨機以 HEPA 13 醫療級濾網過濾空氣中的懸浮微粒，適用於各種不同的生活場景，免除傳統口罩配戴的悶熱與不適，為消費者帶來全新個人專屬的空氣淨化體驗，輕鬆將好空氣戴著走。此次 LG 更推出 UV 消毒充電盒，與 LG PuriCare 口罩型空氣清淨機同步上市，為消費者的健康守護把關。

台灣 LG 電子董事長宋益煥指出，LG 電子守護消費者的健康，在台推出360度空氣清淨機，或是車用且輕便易攜的Mini隨身淨空氣清淨機等，還有個人配戴的口罩型空氣清淨機，從居家、行動、到個人防護，持續滿足消費者健康需求，提供消費者最完善的空氣解決方案。

LG PuriCare 口罩型空氣清淨機採用 HEPA 13 醫療級濾網，能夠有效過濾 99.97 %以上小至 0.3 微米懸浮微粒。（LG提供／黃慧雯台北傳真）

LG PuriCare口罩型空氣清淨機（右下為適用 LG PuriCare 口罩型空氣清淨機的 UV 消毒充電盒）。（LG提供／黃慧雯台北傳真）

LG PuriCare 口罩型空氣清淨機擁有專利呼吸感測技術，搭載雙變頻清淨風扇，能夠根據呼吸速率自動調節風速，使機器能夠隨呼吸速度自動調整三段風速送氣，降低吸氣阻力，有效改善戴口罩呼吸費力並解決口罩悶熱問題，讓呼吸更加輕鬆不費力。

LG 透過精密的臉型分析，以符合人體工學的設計，使 LG PuriCare 口罩型空氣清淨機採用醫療級矽膠，能夠緊密貼合臉部肌膚，降低鼻子與下巴周圍漏氣的可能性。使用後醫療級矽膠可水洗或以酒精擦拭，確保使用清潔提供全方位保護，穿戴親膚舒適又安心。

除以上特點外，LG PuriCare 口罩型空氣清淨機搭配可更換式配件，以保持乾淨供重複使用，持續淨化好空氣，讓呼吸品質更有保障。可更換式配件包含替換式襯墊、HEPA 13 全效防護濾網、面部貼合醫療級矽膠、耳掛及減壓舒適帶等，皆可另行選購更換。LG PuriCare 口罩型空氣清淨機更擁有優秀續航力，內建大容量電池，可以 USB Type C 迅速充電，且充飽電後最長可連續使用八小時，持續享受清淨好空氣。

LG 創新個人空氣淨化解決方案同步推出適用 LG PuriCare 口罩型空氣清淨機的 UV 消毒充電盒，供機器在充電時能夠同時清潔殺菌。收納盒搭載 UVC LED 燈，經過德國萊茵TUV認證，可於 30 分鐘內有效去除 99.99% 細菌；透過 Wi-Fi 連結 LG ThinQ App能夠達到有效智慧管理，監測 UV 消毒充電盒使用歷史、充電及消毒狀態，更能檢視濾網使用壽命，方便即時替換濾網。此外，UV 消毒充電盒除了能夠消毒LG PuriCare 口罩型空氣清淨機外，隨身小物如手機、眼鏡等亦可放入殺菌，一盒多用更安心。

LG PuriCare口罩型空氣清淨機，建議售價 NT$4,490，即日起於燦坤、全國電子、特力屋、百貨、指定經銷店點及各大電商平台販售； LG PuriCare口罩型空氣清淨機UV 消毒充電盒，建議售價NT$4,390，一月份於燦坤首賣，二月起於全台上述通路開始販售。

(科技)