美國新澤西州的牡蠣溪核電廠(Oyster Creek Nuclear Generating)已於2018年退役，目前正在拆除中。不過新的核電計畫可能會以這個舊址來重新進行，這引起了地方的爭議，不過能源業者表示新電廠的安全性更高，民眾不必擔心。

美聯社報導，霍爾泰克國際能源(Holtec International)上月獲得了1.475億美元，其中1.16億美元自美國能源部，將完成對小型模組化反應爐SMR-160的研發工作，該反應爐可能設置在福克斯市（Forked）的牡蠣溪核電廠所在地。

SMR-160反應爐的大概構造，非常簡單。(圖/Holtec International)

牡蠣溪核電廠是在1969年12月23正式運作，是美國最古老的核電廠之一，另一座老核電廠是紐約州奧斯威戈郡(Oswego County)的九哩角核電廠(Nine Mile Point NGS)，兩座都都於1969年12月運轉，只是九哩角電廠較幸運，在2006年取得20年的延展運作許可，最老的1號反應爐可以操作到2046年。至於牡蠣溪電廠則是受到燃氣發電廠的價格衝擊而沒有延役申請，2018年決定關閉。

然而時過兩年，新一代核電革命似乎悄然升起，坎登建設公司(Camden company)對建造SMR-160反應堆表示興趣，因為這是美國首座小型反應爐的示範，對公司形象很有幫助。

公司發言人喬·德爾馬（Joe Delmar）在電子郵件中說：「作為向美國能源部申請其先進反應爐示範計劃的一部分，我們有興趣在牡蠣溪退役核電廠址上安裝一台SMR-160小型模組化反應爐。只要初步審核通過，我們會與萊西鎮社區居民進行討論。」

霍爾泰克國際能源介紹，SMR-160反應爐，「是一種多功能、安全且經濟的小型模組化反應爐，該反應爐的所有關鍵組件（包括冷卻水），均密封在安全殼內，在緊急情況下可以迅速關閉，它不使用泵或閥門，不需要太多操作面。

退役的牡蠣溪核電廠。(圖/美國核管會)

霍爾泰克的網站上說，使用SMR-160的電廠所需土地也小，一座反應爐的土地面積小於4.5英畝(1.82公頃)，2座反應爐的土地面積小於6英畝(2.4公頃)，冷卻水使用來自湖泊、河流或海洋等自然資源的來冷凝其廢氣。但是必要的時候，也可以通過使用空氣作為冷凝介質，只是這樣做的功率會下降，會比水冷式的功率減少約3％，並需要多1英畝的土地來散熱。

SMR-160的功率也比傳統反應爐小，大約160百萬瓦，原先的牡蠣溪核電廠使用的沸水式反應爐(BWR)，1座的功率達到600百萬瓦。

千萬別以為這是SMR的缺點，恰恰相反，功率較小是重要優點，使核電廠更易部署與應用。

雖然電力商有自己的遠景，但地方人士的看法顯然有所不同。當地官員並沒有立即回應，但過去他們一直堅決反對牡蠣溪核電廠的延役，認為影響當地的就業和經濟活動。

另外，當地反核團體負責人傑夫·蒂特爾（Jeff Tittel）就說，新電廠將對健康與安全構成威脅。

他說：「情況越來越糟。原本應該清理並結束牡蠣溪核電廠，再尋找另一個電廠址才對，關閉和退役電廠使原本使當地人鬆一口氣，結果現在又要蓋新的，將所有這些核材料，放在這樣一個容易受到海平面上升之類的氣候影響的地區，是一場災難。」

(中時新聞網)