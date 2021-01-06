民進黨中常會中有中常委建議蔡英文主席下鄉行程一事，發言人顏若芳說明，搭配總統公務行程，蔡英文也會以黨主席身份，運用時間和地方黨公職幹部座談，聽取基層建議，作為施政參考，譬如南投與宜蘭等地，總統日前都已經有安排前往。

她強調，蔡英文主席到各地的行程仍會在顧及防疫工作的狀況下持續安排，隨著農曆年節將至，主席也會規劃相關訪視行程，這部份依然以總統公務行程為主，並視防疫工作的準備來做好安排。

顏若芳指出，蔡英文主席一直有下鄉行程，但都是以國政優先，如近期的潛艦國造開工，沱江艦下水、布雷艦交船等國軍部隊的視察慰勞，也時常參加地方的重要民俗慶典。

她表示，日前就曾參加南投埔里大建醮、台南鹿耳門、嘉義北港朝天宮大齋勝會，也會親自出席重要的政策宣布或完成，向鄉親報告政府施政，像是前些時日前往台東的南迴電氣化通車，或今年第一個上班日，就去高雄美濃啟動農退制度。

(中時 )