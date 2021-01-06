據《路透社》報導，儘管現任總統川普的任期僅剩不到15天。但美財政部5日仍宣布新一波制裁名單，以削弱德黑蘭歲收；包括1間生產鋼鐵產品的中國大陸企業、12間生產鋼鐵與金屬產品的伊朗企業，以及伊朗金屬與礦業企業的3家外國代理，全列入黑名單中。由於3家外國代理中，包含英國與德國企業，等於讓北約盟友也意外中槍。

財長梅努欽表示，伊朗利用遭制裁的鋼鐵與金屬企業收入，不但持續金援恐怖主義組織，更支持壓迫政權與追求大規模毀滅性武器，故實施制裁以阻止伊朗政權獲得資金。

在美財政部聲明中，點名生產石墨電極的開封平煤新型炭材料科技有限公司，在2019年12月至2020年6月期間，提供數千公噸的碳材料給多間伊朗鋼鐵企業，故遭到財政部制裁。

針對美方指控，平煤新型碳材料科技有限公司並沒有回應。《路透社》指出，該企業歸河南宜城新能源所有，不過其表示並不了解實際情況。

至於包括帕薩爾加德鋼鐵(Pasargad Steel Complex)與吉蘭綱鐵(Gilan Steel Complex Co)等12家企業，都是設廠於伊朗的鋼鐵與金屬產品企業。此外，位於德國與英國的伊朗企業國外代理，此次也遭列美方黑名單中，意外讓美國的北約盟友也中槍。

儘管美國不斷加緊對伊朗的經濟緊箍咒，試圖扼殺德黑蘭對「恐怖組織」與「壓迫政權」的金援能力；但伊朗官員4日也證實，美國再度延長伊拉克進口伊朗能源的豁免權達3個月，好讓伊朗的能源能紓解陷入電力缺口的伊拉克。

據統計，伊朗目前滿足伊拉克每日30%的電力需求，而伊拉克每日要自國外進口12.5億立方英尺的天然氣。

(中時新聞網)