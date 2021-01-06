曾是台灣橄欖球比賽常勝軍的六信高中，於去年12月「全國橄欖球7人制錦標賽」中再度揚眉吐氣，打敗宿敵「黑衫軍」建國中學與新北市竹園高中，再現早年「北建中、南六信」美譽。而為讓府城橄欖球風華再現，國立台南一中去年也重新招募橄欖球隊，劍指全中運、全運會，盼重現府城橄欖球雄風。

台南市過去曾是全台橄欖球運動發展重鎮，1967年六信高中曾力退建國中學，改寫歷史，同時也在全國賽中連續多年蟬聯冠軍，名聲響亮。此外，台南市橄欖球代表隊也曾於1976年第3屆省運開始，締造16連霸空前紀錄，立下「府城王朝」美名。

去年12月舉辦的「全國橄欖球7人制錦標賽」，六信高中運動好手的體型相較北部學校，雖然差上一大截，但靠著精實的肌力、速度，還有永不放棄的拚勁，力退強敵建國中學、竹園高中，睽違3年再度稱霸。教練陳奕仁指出，雖然六信高中沒有體型優勢，但卻靠著團隊合作過關斬將，最終稱霸，相當感動。

此外，橄欖球過去雖有「北建中、南六信」美譽，但事實上，國立台南一中橄欖球隊也曾在1960年代，拿下全國第2名，不容小覷。台南一中校長廖財固指出，在傑出校友、義大醫院長杜元坤的支持下，目前已於進修部成立橄欖球、招募隊員，同時還可進入新落成的「台南一中體育館」使用健身器材，加緊訓練，劍指全中運與全運會，讓南一中橄欖球隊風華再現。

前中華民國橄欖球協會副理事長陳宏明坦言，台南市在所有運動項目中，只有橄欖球項目沒有國中專任教練，因此希望政府針對台南多所訓練橄欖球的學校，包括大成、安南、民德、南寧國中等校，盡量配置2位專任教練以上，才能培育基層，鞏固有心投入訓練的球員。

台南市長黃偉哲說，7人制橄欖球賽已列入奧運競賽項目，期盼選手們繼續努力，未來能在奧運中發光發熱。教育局長鄭新輝則表示，六信高中橄欖球隊已成軍逾一甲子，今年除獲「109年南部區域橄欖球聯賽」15人制及7人制雙料冠軍、「109年全國橄欖球15人制聯賽」季軍，隊中選手林文強、林淨樂、阮寬鴻、張赫宇、馬聖恩，更獲選2020年U19亞洲青年橄欖球代表隊國手，優秀表現值得喝采。

(中時 )