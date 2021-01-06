位在苗栗頭份的山區，宋姓業者傾倒廢土有數個足球場大，樓高5層樓。（圖／士檢提供）

苗栗縣一間砂石公司老闆宋久文涉嫌暴力討債、濫倒廢棄土，士林地檢署5日，指揮警方會同環保署等單位，同步搜索宋的辦公室等24處，逮捕黃姓員工、林姓會計、吳姓調度員以及砂石車司機共29人，主任檢察官陳彥章親赴苗栗山區勘查傾倒廢土的山區，粗估傾倒廢土數量有上萬立方米，檢方複訊後，依廢棄物清理法諭令宋300萬交保，員工等11人分別數萬元到100萬元交保。

檢警去年5月間偵辦一起暴力討債案件，發現幕後主使者宋男，從事土方清運工作，與當地營造公司、砂石車業者配合，自稱當地政商關係良好，苗栗土方都要他點頭才能開工，檢察官則稱他是「土霸王」。

宋男承攬苗栗縣多處建築工地、竹南科學園區上市櫃公司廠房興建，簽約時，宋收取上千萬的清運費，之後再以車計價，他依約須將廢土送到合法土資場，但他為了減省處理費用及賺取差價，指示砂石車司機將棄土載往偏遠地區。

5日，檢警拘提宋男並查扣帳冊、運送聯單、工程合約，發現宋除了苗栗南庄、造橋外，破壞最嚴重的頭份山區，面積超過數座足球場，高度至少有5層樓高，現場「山坡變台地」。檢痛批，萬一遇到大雨，恐發生土石流，後果不堪設想。

檢方粗估宋承攬5個工地，每處不法獲利上千萬，但對於環境的危害則無法估算，檢察官打算對廢土進行開挖，釐清對環境的危害程度。

士林地檢署指揮指揮刑事局、北市警局多個分局、桃園、基隆、保七總隊上百名警力執行搜索，帶回負責開挖工地的吳男，以及尋找山區棄置點的黃男，以及林姓會計，分別諭令30萬、100萬、50萬交保，林姓司機班長10萬交保，其他砂石車司機20多人分別交保、請回。

(中時 )