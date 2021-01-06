台水公司「桃竹備援管線工程計畫」施工困難，為提前通水而連夜趕工。（台水提供／陳淑芬台中傳真）

因水情嚴峻，台水公司6日表示，為穩定供水，原定在今年3月完工的「桃竹備援管線工程計畫」，經全力趕辦，目前管線埋設已完成25.88公里，完成率為98.55％，將提前至今年1月底完成通水目標，紓解新竹地區的缺水危機。

台水公司為改善新竹地區及竹科園區等民生與產業的供水穩定，推動區域水源共同調度聯合運用，積極趕辦「桃竹備援管線工程計畫」，該工程在2019年10月份陸續進場施工，管線總長度26.26公里，工程經費約為27.8億元，由前瞻基礎建設計畫經費支出。

台水公司工務處長徐俊雄表示，此工程施工困難度高，既有管線障礙繁多，又遇巨石、地下水及不同地質變化。採推進工法施工多達22段，共長達2.85公里；工作井挖深達12公尺至14公尺，常因遇軟硬不同土質導致推進機頭偏離或遇障礙物，而無法前進，經積極研議開設搶救井並適時調整工法克服各種困難，商請廠商加派工班，沿線幹道約40個環境惡劣的工區連續趕工，才完成使命。

台水公司表示，「桃竹備援管線工程計畫」原訂在今年3月陸續完成，但因水情嚴峻，為穩定供水全力趕辦，近日管線埋設已完成25.88公里，管線完成率為98.55％，預計可提前至今年1月底通水。

(中時 )