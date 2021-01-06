搶下午茶商機，香格里拉台北遠東國際大飯店特別與王俠軍所領軍的瓷器品牌「八方新氣」攜手合作，於飯店一樓大廳茶軒推出充滿嶄新寓意與節慶祝福的「新氣下午茶」，由甜點行政主廚法蘭克（Frank Braun）創意變化各式精緻年節甜點，擺放在八方新氣優雅唯美「托福」瓷器作品上，即日起至2021年2月28日期間，每日限量10組，需事先訂位，每位1,088元外加一成服務費，

香格里拉台北遠東國際大飯店而一樓的The Cake Room也同步推出「金牛報喜 極致禮籃」，豐富多樣年節選物還加入八方新氣新年「牛」轉系列的「迎新」存錢筒，提供新春送禮品味選擇。

香格里拉台北遠東國際大飯店首次與瓷器品牌八方新氣聯名推出「新氣下午茶」，特別選用八方新氣的「托福」作為下午茶架，外型以象徵虔誠和平的手，溫柔地向上托起滿滿的福氣，也提醒著每個人在悠閒享用下午茶的同時，更要懂得感恩惜福。

八方新氣的「托福」作為下午茶架，將瓷器作品的手臂巧妙設計成花器，多功能的創意與運用，正是八方新氣設計的主要特色，以不設限的想像力打造生活美學。搭配「托福」造型，甜點行政主廚法蘭克將新春意象融入其中，例如爆竹、金元寶等，共有六款甜點與四款鹹點，十全十美道道精巧，口味上也融合中西，讓人驚喜連連，賓客選用下午茶的咖啡或茶，也可親自體驗多款八方新氣精選茶具。

「讓傳統產業做屬於時代的東西，它是時尚，也是態度。」是八方新氣創辦人王俠軍的座右銘。身為玻璃藝術大師的王俠軍，胸中懷有對文化創意產業的熱情，期待已漸漸式微的瓷器與時下生活的理念結合，激盪出全新的火花。八方新氣NEW CHI就這樣誕生了，成立於2003年，研發團隊希望突破傳統工藝，挑戰最高難度的瓷器創作，進而打造出頂級精緻的現代藝術瓷器，所有作品都是百分之百手工，小細節都是經過嚴格篩選，每個作品都是萬中選一、獨一無二的藝術品。

八方新氣已成立15周年，所累積的藝術成果豐碩，王俠軍先生更被封為「中華瓷器文化復興者」。每件典雅的瓷器作品都能充滿著全新的創意、無與倫比的工藝和時尚的美感，進而使人與人、與環境間有更深厚的關係，使時光變的更加溫暖可貴。

(工商 )