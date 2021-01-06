台股從去年12月以來，最火紅的股市關鍵字莫過於是「航海王」、「鋼鐵人」、「織蛛人」這些有著漲價題材的傳產族群了，當然，最夯的無非是人人搶當「航海王」的貨櫃航運族群。貨櫃航運三雄－長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)，散戶全部卯起來追捧，從一張十幾塊一股的銅板股，翻倍再翻倍，股價飆上天，而現在是不是有泡沫的疑慮？客觀來看，是很有可能的！

昨天長榮公告11月EPS達0.85元，年增223倍，單月獲利超過上半年，結果股價卻收黑重挫6.4%。另外，陽明11月EPS也大賺0.92元，賺贏十年總和，今天卻跌停鎖死跌10%，最後股價最高的萬海今天也重跌7.8%，台股在萬五創新高之際，貨櫃三雄卻出現敗象，原因可能就像2018年的被動元件！

當初的被動元件，也是從銅板股開始飆翻天，缺貨、漲價、供需無解等題材把股價拱上天，每個股民恨不得手上沒有國巨(2327)和華新科(2492)，到2018年7月，國巨飆上1310元新天價，華新科也攀上491.5元的歷史高。但當時被動元件的高EPS，卻讓很多人套在最高點，眼睜睜的看著股價自由落體，本益比低到不行， 2018年國巨EPS達80.3元，但當年12月的股價僅319元，本益比跌到不到4倍，進場還以為撿到便宜，隔年再跌到209元，其實是當最後一隻老鼠！

有了被動元件的前車之鑑，散戶必須謹慎檢視航運股的續航力，這波航運股的瘋狂走勢，到底能靠著運價調整漲到哪裡，絕不能只看EPS或月營收做股票，這些都是落後資訊，「股價會說話」，一切都用股價來說話，運費如果在疫情落幕後，也想必會回歸正常，那漲價就只是短期的行情，不是永久的利多。

像當初的DR股之亂一樣，當PTT股板和同學會都在瘋航運股，散戶人人搶著當「航海王」，這時就必須居高思危，不要暈船過度，然後看到海市蜃樓，就在股海迷航了，路遙知馬力，股票的基本面必須要有續航力，才能成為贏家！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)