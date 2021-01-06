電子配件品牌CASETiFY 宣布與迪士尼合作，推出全新吸睛電子配件，夢幻呈現迪士尼的經典設計及熱門角色，同時支援Apple、Samsung 產品及 MagSafe 技術。聯名產品將於 1 月 20 日於官網（www.CASETiFY.com/disney ）發售，並提供全球運送服務，消費者即日起可線上登記候補名單，開賣日將擁有優先購買產品之資格。

在最新的「 Disney x CASETiFY」 聯名系列中，CASETiFY 將迪士尼角色 Mouseketeers 的經典故事融入現代感，推出創新的科技配件。本次聯名系列名為「Mickey Mouse Club」，其中更推出擁有多款特色設計的特別版復古米奇印花手機殼，包括明亮配色、立體感印花及可擠壓發泡款式，同時支援 iPhone 12 及其他型號手機，售價35美元起。

CASETiFY X 迪士尼的手機殼。（CASETiFY提供／黃慧雯台北傳真）

Disney x CASETiFY 系列產品提供多種個人化選項，消費者可依個人喜好客製文字於防摔、鏡面及純素皮革手機殼上。另外，CASETiFY亦推出 Mickey Mouse Club 成員的翻蓋式手機殼，於 1 月 20 日同步發售。本次聯名系列涵蓋多種電子產品，包括 iPhone、AirPods、Apple Watch、iPad、MacBook，另外更獨家推出無線充電器、2 合 1 手機支架及紫外線手機消毒器。

CASETiFY 聯合創辦人及行政總裁吳培燊表示：「我們很榮幸能與全世界最受歡迎之一的企業合作，並透過此聯名計劃與之共享創作熱誠及國際視野。與迪士尼推出的聯名系列無疑是本年度的重點項目，我們迫不及待向所有熱愛品牌的支持者透露此計劃。」

Disney x CASETiFY聯名系列涵蓋多種吸睛電子產品配件供消費者選擇（1）。（CASETiFY提供／黃慧雯台北傳真）

Disney x CASETiFY聯名系列涵蓋多種吸睛電子產品配件供消費者選擇（2）。（CASETiFY提供／黃慧雯台北傳真）

Disney x CASETiFY 聯名系列將率先於網上發售，即日起於 www.CASETiFY.com/disney 開放線上預訂名單登記，並於 1 月 20 日下午 4 時正式開賣。Disney x CASETiFY 系列亦將跟隨過去聯名系列的腳步，在 CASETiFY 創意計劃「CASETiFY Co-Lab」的全球支援下登陸品牌各大旗艦店和社交媒體平台，更將不定期發布特別版產品。

(科技)