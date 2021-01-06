台糖公司計畫在雲林縣古坑鄉麻園發展光電，強調主管機關未核定前不會貿然開發。（立委蘇治芬服務處提供／張朝欣雲林傳真）

台糖公司為活化雲林縣古坑鄉麻園土地及配合政府光電政策，計畫將古坑鄉崁腳段25公頃土地做為光電專區，引起地方諸多疑慮，6日立委蘇治芬邀農委會、能源局官員會勘，台糖強調麻園光電案在未獲得主管機關核定前，絕不會貿然開發。

蘇治芬6日邀農委會企劃處與農糧署、經濟部能源局，與台糖公司至麻園會勘，福智園區的有機農友及麻園村、崁腳村民亦到現場關心，台糖說明本案已完成招標作業，基地現狀為石礫地，土地貧瘠不適耕作，過去種蔗收成不佳，所以才會規畫光電開發案。

台糖表示，後續將秉持敦親睦鄰及建設地方的精神，與地方積極溝通、回饋地方及促進地方就業機會，以利此案順利推動，強調麻園光電案未來在未獲得主管機關核定前，不會貿然進行開發。

農委會企畫處長莊老達指出，農委會對於農業光電的立場，是農業為本、綠能加值，並以台灣農業與糧食安全為最大考量，絕對不會因為發展光電而犧牲農業。未來古坑地區主要有2個規畫，包括300公頃的有機農業促進區，以及1200公頃的心靈生態村。

麻園當地有機農民認為，本區的土地確實多礫石，但不表示不能耕種，福智有機農向台糖承租80多公頃土地，經過努力經營，如今都已成為有機良田。

農民提及，近年國發會推動地方創生，也支持本區朝向有機生態村發展，縣政府因此結合農糧署補助，進行有機農業促進區的規畫，未來將成為台灣西部面積最大的有機專區，若將如此有發展潛力的農地放棄改作光電廠，實在是政策上的矛盾。

地方民眾說，目前針對麻園光電案，有人贊成也有人反對，但若真蓋了光電場，是否可以考量納入滯洪池，以減少景觀上的突兀；對於地方的回饋方式也有待討論。

(中時 )