南投縣投二區升學博覽會，6日在南投國中揭開序幕；中興高中教務主任張甄珍表示，博覽會呈現南投縣各高中、職教育績效，讓國中生及家長對於各校科別、特色、入學方式、獎助學金、交通，以及未來進路有更詳盡的認識，目的是將孩子留在南投縣升學。

升學博覽會匯集南投縣公私立、高中職共11所學校，及醫事類五專，除了靜態的資料展現和解說，舞台上還才藝表演，各校都使出渾身解數，展現優勢條件吸引國中生，中興高中就祭出最高5萬元的新生入學獎學金，以及繁星入學的亮眼成績，吸引學生目光！

旭光高中的「雷射飛靶」，讓好奇的國中生躍躍欲試；竹山高中美術班作品展覽，創作學生介紹自己的作品時，眼神充滿驕傲！五育高中美容造型，則是吸引愛美的女生加入體驗；醫事類五專也精銳盡出，推出CPR體驗、國家檢定成績展示。

承辦博覽會的中興高中校長陳江海表示，南投縣公私立學校辦學認真與績效有目共睹，南投子弟不必遠赴台中，留在南投一樣可享豐富的教育資源。

(中時 )