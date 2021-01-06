水雉園區將生態池水集中到其中5口，園區有80多隻水雉全都擠住到5口生態池，加上水鴨、高蹺鴴等，鳥口有200多隻。（劉秀芬攝）

嘉南一期稻作停灌，水雉棲地也受影響。台南市官田區水雉生態教育園區水雉棲地水源來自嘉南大圳，因停灌導致區內11口生態塘中有6口乾涸，園區也擔憂今年嘉南一期稻作停灌，讓水雉棲地變少，恐影響水雉生態保育。

水雉園區設立於官田區嘉南大圳麻豆支線旁，當初成立園區時就是考慮到引水方便性，園區面積有15公頃，引進嘉南大圳的水源，挖了11口生態池，植入水生植物，營造適合水雉居住環境，水域面積達8.3公頃。

近月來受乾旱影響，園區生態池水位經日照蒸發下降，為保護水雉，園區工作人員將水池水集中到其中5口；園區主任李文珍說，目前園區內有80多隻水雉全都擠住到5口生態池，加上水鴨、高蹺鴴等，鳥口有200多隻。

已放水涸窟的6個生態池，園區也趕緊翻土整地，去除白花水龍、巴拉草、荷花，留下印度莕菜、芡實等利於菱角生長、有助水雉生態的植物，並且將整修已故障水井要來抽水，幫生態池補水。

根據去年底的台南市水雉冬季大調查，台南水雉數量為1723隻，較去年少18隻，今年1期水稻田停灌休耕，恐怕也會減少水雉的棲地，對水雉的繁殖造成影響。

(中時 )