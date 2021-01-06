政院明擬通過「貨物稅條例」部分條文修正草案，針對外界關注老舊汽機車減徵貨物稅部分，修法後確定再延長5年到2026年1月7日，以鼓勵報廢或出口中古汽、機車並換購新車。
汽機車汰舊換新減徵貨物稅明天到期。行政院會明已排定審查財政部擬具「貨物稅條例」部分條文修正草案，相關法案已經政務委員龔明鑫審畢。
政院表示，為鼓勵報廢或出口中古汽、機車並換購新車，以促進相關產業發展及節能減碳，加速淘汰10年以上中古汽車，將報廢或出口的中古汽車出廠年限由6年以上調整為10年以上，並將報廢或出口符合規定的中古汽、機車及換購新車，減徵退還新車貨物稅的適用期間延長5年，至2026年1月7日止。
政院並考量機車屬一般民眾主要代步工具，為加強鼓勵機車汰舊換新，自2021年1月8日起刪除報廢或出口中古機車應「登記滿一年」的限制，並放寬報廢或出口中古機車之車籍登記與新購機車之新領牌照登記，不以同一人為限。政院汰舊換新減徵貨物稅的汽車為10年以上老車，可減徵貨物稅5萬元、機車則為4年以上車齡，可減徵4000元。
(中時 )
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