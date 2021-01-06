年過30的男性，究竟需要達到什麼地步的成就呢？一名男網友在網路上發文，自己存款約200萬，沒有車也沒房，非常羨慕在科技業工作的朋友，幾乎人人年薪都破百萬，每次聚會內心都很無奈，開始對人生感到茫然，認為當初選文組的自己，根本沒救了。

男網友在論壇「Dcard」上述說煩惱，表示自己從南部北上工作，職業是文組內勤，從研究所畢業後，工作至今四年，目前月薪約6至7萬，透露今年已經31歲了，但沒車也沒房，只有存款200萬，說到科技組的朋友們，更是羨慕，「每次吃飯聊到薪水我都安靜不講話，早知道不念文組了」。

至於家中經濟狀況，男網友表示家裡沒錢，不可能資助自己買房，無奈嘆看不到人生未來。許多網友認為原PO沒有自己想的那麼悲慘，且人生又不是過給別人看，存款200萬其實夠付頭期款了，「可以不要買北部的房子」、「回南部買」、「非北市坪數小買得起吧」、「文組這薪水很好了」、「很多人在31歲就有車有房嗎」；其中不少網友建議原PO可以投資，或是買小坪數房，先求有再求好。

看完網友回覆，原PO也補充，目前有160萬在做投資，因為工作關係不考慮南部房子，且如果存款全部投進去買房當頭期款「我不就吃土了」，規劃至少存到500萬再買，感嘆可能要好幾年，「到時房價不知道又多少了，這個年代白手起家太難，真想有個富爸爸，可惜我家中低收入」。

(中時新聞網)