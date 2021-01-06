氣動元件廠氣立2020年12月營收攀升至1.36億元，創同期新高；2020年營收達15.76億元，改寫同期次高。氣立預估，今年智慧工廠及5G設備等產業對氣動元件需求，有增無減，氣立對2021年營運持審慎樂觀的態度。

氣立6日公布，2020年12月營收達1.36億餘元，月增2.54％，年成長14.41％。2021年營收15.76億元，年增幅15.67％。氣立表示，去年受惠智慧工廠、5G與醫療設備元件急單拉貨，氣立從去年4月起，營收均呈現雙位數成長。

氣立指出，變種病毒全球肆虐使得各國疫情不減反增，從此跡象看來，今年包括手機、筆電及通訊等居家工作相關產業，仍是市場關注的焦點。居家工作居高不下，許多公司趁機進行生產結構轉換，加快傳統工廠自動化及轉型智慧工廠的腳步。根據高通所做的調查顯示，2035年全球5G產業的市場規模達13.2兆美元，智慧製造產值上看4.8兆美元，市場商機相當龐大。

氣立指出，氣立斥資人民幣1.8億元，在大陸浙江平湖設新廠已完工，今年第一季可望正式投產。年產值大約人民幣1億元。平湖廠取得執照，可進行元件烤漆與表面處理，氣立不但可將原本委外項目改為內製，還也可接外部訂單，更大規模的一條龍製產工廠。

(工商 )