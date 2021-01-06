牧德（3563）6日公告12月營收約1.85億元，年增30.75％。累計2020年全年營收為23.98億元、較去年略減5.64％。牧德表示，12月出貨以標準機型為主，故營收較上月微幅下滑，不過公司持續開發載板高端檢測設備，目前已於公司內部進行最後出機前調試階段， 至最佳狀態後將逐步出貨。

牧德強調創造客戶價值是牧德產品研發最大宗旨，故持續投入研發，開發新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，並持續保持市場敏銳度，對不同產業推出相對應之產品，共同創造產業發展。

展望2021年，除現有市場回溫外，牧德有三大成長動能，其一是在TPCA Show公布之AOI Based電測機將會是2021年成長動能之一，第二是半導體檢測進入2D/3D的產品，對營收亦有不少助益，最後是Smart Camera產品也將進入收割期，因此展望2021年，預期新產品可為增添營收的生力軍。

(工商 )