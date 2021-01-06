蔡政府今年元旦起開放萊豬進口，朝野各黨以及中央和地方之間更頻頻就萊豬議題展開激烈攻防，並也在引起民間廣泛討論。不過，律師林智群認為，進口並不代表強迫人民吃，他還質疑，「台灣也進口藍寶堅尼，你有被強迫買嗎？」引起網友熱議，但有網友質疑，藍寶堅尼有剁成碎片讓人無法辨識嗎？

林智群今在臉書上發文指出，對於萊豬萊牛，他認為劑量才是重點，任何食物，即使是水，喝多了還是可能水中毒，對身體有害。他還引述專家的說法表示，目前殘留量10ppb的豬肉，一個人得一次吃超過750公斤，才會達到最低不良影響的劑量。

林智群認為，如果把一次吃750公斤填入任何食物，任何人一下子吃那麼多，都是會生病的，會生病的原因不是那個物品有問題，而是劑量過大，「其實有些人根本不用擔心吃到殘留萊劑會死掉，在那之前，先擔心笨死的問題，還比較實在」。

過了幾個小時，林智群再度發文表示，「進口就是強迫你吃啊？那台灣也進口藍寶堅尼，你有被強迫買嗎？」

對此，有網友質疑他是替政府的政策護航和比喻失當，「懂你想要護航的重點，但這舉例實在很爛」、「比喻失當，如果藍寶堅尼的車頭標誌偷改頭又大的logo，而且價格一樣」、「護航到能寫出這樣的文字，不愧是我的偶像」、「豬肉VS藍寶堅尼....神比喻」。

而有的網友則認為萊豬會有識別和食安上的問題，「藍寶堅尼不會被打碎混入國產車，但豬肉會混在煎餃水餃香腸等各種產品裡面，而且臺灣豬比外國豬優質太多了，拿藍寶堅尼比有點顛倒了喔」、「藍寶堅尼有剁碎成碎片讓你無法分辨嗎？律師？！」、「藍寶堅尼沒有標示不清的問題…也沒有混入學校營養午餐的風險」。

此外，林智群也發文回應網友留言，他強調，其實這不是什麼「爛比喻」，而是用其他例子凸顯一個「爛邏輯」可笑之處！

(中時新聞網)