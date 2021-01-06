育民工家在第一場意外輸給美和高中後，總教練周森毅對子弟兵下達「必勝令」，要求連贏南英商工和北科附工，結果今天以1：0險勝北科附工如願收到2連勝，也確定通往晉級之路，笑說子弟兵愛挑戰高難度的他表示，「真是大意失荊州，荊州又失而復得。」

育民工家和北科附工上演精彩投手戰，兩隊前5局都抱蛋而歸，育民工家甚至到5局上才突破無安打的窘境，周森毅指出對方先發投手詹閔守將球精準控在外角，所以一開始難以突破，「我就告訴學生稍微站進去一點，鎖定外角球做反向攻擊，打到第5、6局，就開始平飛球出來了，也可能是他們投手體力開始下降，讓我們擊中球的命中率越來越高。」

果然育民工家在6局上先攻破城池，2人出局後范凱舜選到保送上壘，下一棒羅允序安打，形成一、三壘有人，接著捕手牽制失誤，送育民工家跑回最關鍵的一分。「對方也有協助，我們是靠投手和守備，孩子們也有頂住壓力，很棒。」

設定要贏的卻輸，原本預估打不贏就算了的比賽卻贏下來，連周森毅自己都說出乎意料，今天賽前他只是鼓勵球員放開來打，「畢竟北科附工是兩敗，我們比他們更沒壓力，而且贏的話他們就篤定淘汰，今天這種低比分的比賽，我覺得球員的鬥志跟求勝心都做得很好。」

北科附工先發投手詹閔守先發7局無責失，依舊無緣助球隊續命。（學生棒聯提供）

事實上第一場大意敗給美和高中後，周森毅花了一小時向子弟兵談話，「我跟他們講說要把這個錯誤彌補回來，唯有贏南英和北科，這個戰況才會逆轉，不然大概等著要被淘汰。」結果今天只敲出3支單打還能以一分差險勝，讓他直呼，「真是天時地利人和。」

去年打進12強的北科附工第一階段就爆冷出局，總教練林建男賽後直言，場上表現全都不到位，還說重話表示球員自律上出現問題，被私下行為所影響，「球員還是要自律，到哪個層級都一樣，品德教育在北科附工每天都在做，包含教練都是以身作則給孩子們看，他們怎麼做就是自律了。」

(中時 )