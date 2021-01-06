永樂商圈曾是彰化最繁華夜市，近年來閒置店面遽增，商圈人潮不若以往，彰化縣政府首創實驗性作法，盤點閒置店面並取得房屋所有人合作，編列至少20處租賃資訊，網選青年駐店，每月補助1、2萬元店租，為商圈注入創意活水。

永樂商圈長約200公尺、多達150家店面，因逛街人潮消退，閒置店面遽增，娃娃機一度攻陷，還被封為抓娃娃街，但是新鮮一時，近幾年來也是慘淡經營，老彰化人特別唏噓，惋惜永樂商圈地理位置好，位在彰化市黃金地段，距離彰化火車站步行不過10分鐘，商機卻一落千丈，越來越沒落。

永樂商圈人潮移轉已經持續10幾年了，歷屆縣市長都投入努力，改善人行步道，進行入口設計，增加照明、規劃交通道線等，還是很難挽回昔日的熱鬧。

彰縣府經濟暨綠能發展處處長劉玉平表示，全國各地都積極投入改善軟、硬體，打造形象商圈，但是要吸引人潮，主要還在店家經營是否能有吸引力，這次有別以往，提出「彰化商店街補助青年展店示範計畫」，以公開徵求青年提案，透過徵選機制，擇優徵選青年創業提案，若為代理國際連鎖品牌、網路關注且流量高之品牌或友直播銷售經驗等，審查時酌予加分。

劉玉平表示，這次實驗辦法為期1年，提供租金補貼，額度以一年店租50％，每月不超過1萬元為原則，經評估確實有聚引人氣實質效果，每月補貼最高得至2萬元，近日將公告甄選和補助辦法。

(中時 )