愛心上路！彰化縣再添7輛復康巴士，總價值逾1000萬元，彰化縣政府6日舉辦「彰化縣身心障礙者小型復康巴士聯合捐贈暨啟用」，企盼拋磚引玉。（吳敏菁攝）

愛心上路！彰化縣再添7輛復康巴士，總價值逾1000萬元，彰化縣政府6日舉辦「彰化縣身心障礙者小型復康巴士聯合捐贈暨啟用」，盼藉此拋磚引玉吸引更多企業團體及善心人士捐贈車輛，改善縣內車輛老舊問題，滿足身障朋友外出需求。

王惠美表示，去年復康巴士捐贈者分別為已故「蔡鈴敏」之家屬為完成蔡女士生前遺願，並命名為鈴敏號繼續散播大愛、已故「陳勝德、黃金山」之家屬以他們的生前遺產造福更多弱勢族群、「寶弘建設有限公司、永龍織帶股份有限公司、喬鼎營造有限公司、議員林庚壬、世界華人工商婦女企管協會、和美鎮民代表高秀麗、吳素美、謝孝震、陳建成、陳建助等10單位及個人共同捐贈」。

此外，「員林禪寺」董事會及信眾為紀念已故董事長朱居士文科長者捨報，並以其法名命名達軍號服務員林地區民眾、「大全造漆工業股份有限公司」以上捐贈者與企業加上「中央公益彩券回饋金」縣府採購2輛，共計有7輛復康巴士，總價值逾1000萬元。

王惠美指出，截至目前彰化縣復康巴士車輛共計77輛，復康巴士不僅能「電話預約」，去年度更新增「網路預約系統」，乘車費用也僅需計程車費的1／3，且領有身障證明及低收入戶證明者，每月就醫前8趟可免費，另外也延長運行時段及提供假日服務，以滿足身障者多元外出需求。

(中時 )