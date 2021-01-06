副總統賴清德6日表示，新時代就是台灣新的機會，我們要勇敢迎接；未來政府責無旁貸，將持續從四大面向培育人才、鼓勵創新、開放資金、與國際接軌，讓業界發揮加乘作用，也讓台灣在未來的智慧新時代占有一席之地。

賴清德6日出席「第四屆人工智慧暨區塊鏈產業《Hit AI & Blockchain》高峰會」致詞時，提出政府將持續努力的四大面向。

第一、人才培育，包括人工智慧、區塊鏈或其他科技領域的人才培育，都非常重要。

第二、鼓勵創新，政府要開放試驗場域、鬆綁法令，甚至建立新的法制，讓年輕人能在智慧新時代追逐夢想。

第三、資金開放，為了支持新創產業，國發會成立了天使基金，也協助新創公司來因應疫情危機。第四、國際化、與國際接軌。台灣固然已打造了非常好的客觀條件，但是國際的進步一日千里，未來必然要持續與國際接軌。讓我們一起團結合作，台灣一定能夠越來越好。

賴清德說，全球智慧化的時代已經來臨，未來，區塊鏈勢必會為產業帶來龐大生機，區塊鏈與人工智慧如果再進一步結合，力量會更大。新時代對台灣而言，也是一個非常好的機會；這幾十年來經過大家的努力，有幾項優勢會讓台灣在未來的智慧新時代立於不敗之地，甚至更占有一席之地。

首先，台灣資通訊製造業是世界第一，包括Notebook、半導體，還有伺服器或IC封裝設計等，都占有關鍵地位。第二，台灣有約130萬家中小企業，在國際上具有相當的實力。第三，臺灣科技化的程度高，我們有高水準的智慧醫療服務及健保，政府智慧化程度也深受肯定。事實上，台灣不僅在硬體製造上世界第一，在應用的垂直整合領域上也具有相當的基礎。

此外，賴清德說，台灣在推動政府資料開放上，曾獲「開放知識基金會」（OKFN）評比全球第一，深受國際肯定。目前國發會積極推動資訊開放，包括空氣汙染、預算、防疫等數據皆陸續開放，未來也會持續推動。

(工商 )