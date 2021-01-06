信託要從銀行附屬單位成為主要業務單位，金管會主委黃天牧6日提六大發展要素，第一就是銀行領導人物決定發展的決心，接下來才決定策略、組織定位，再來是培訓人才、以科技升級信託系統，最後是跨業或異業合作，黃天牧強調，信託從20多年前火紅的業務，到現在的財管附屬，要重回主要市場，恐要極長的時間。

但黃天牧也承諾金管會將儘可能協助銀行發展信託業務，提供相關政策誘因，如第一銀行總經理鄭美玲建議，可提供員工福利信託的員工自提部分有「遞延課稅」，鼓勵員工自提退休金，黃天牧表示，會與財政部溝通；中信銀行董事長利明献建議，信託應開放異業結盟，如可給協助推廣的社福團體推廣合作費等，黃天牧亦承諾可以朝開放方向研究。

金管會推動信託2.0計畫，強調是金管會六大興利政策中「最溫暖的政策」，6日邀請所有銀行進行策略分享會，由台北富邦銀、合庫銀行、上海商銀、中信銀及華南銀分享發展策略，並聽取各銀行發展建言。

黃天牧在總結時提出發展信託六要素，一是領導，各銀行領導人的發展決心，是左右該銀行信託發展的最重要因素；二是決定策略，各銀行依其規模，決定自家信託業務的發展策略；三有了策略後就會決定組織架構，黃天牧表示，過去幾年來信託部門都不是業務部門，都是財富管理的一部分，90％以上是賣基金等金錢信託，與銀行其他業務相比，在發展有些差距，銀行在組織定位上應作些調整，但他強調尊重各銀行規劃。

領導人、發展策略及組織架構是三個是最重要核心要素，接下來第四點是人才，各銀行應鼓勵鼓勵員工去考信託相關證照，規畫師認證等，並進行相關人才培訓。

第五項要素是科技，即信託的作業系統要升級，提升效率及客戶服務感受；第六項要素是跨業或異業整合，推廣信託業務。

黃天牧強調金管會在過程中亦扮演重要角色，會提供誘因協助銀行發展，如員工福利信託、跨業合作等鬆綁與誘因，都是金管會未來要努力的方向。

對921大地震之後遺孤信託印象深刻的黃天牧，希望將信託的社會安定力量與銀行的營利業務能結合，但改變可能需要很長時間，黃天牧引用詩經的話強調「道阻且長，行則將至」，即只要開始推動終究會達到目標。

(工商 )