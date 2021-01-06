竹南小貨車遺落廚餘袋灑路面，三機車經過慘犁田。

竹南小貨車遺落廚餘袋灑路面，三機車經過慘犁田。

竹南鎮公義路、友義路口4日晚間發生一部小貨車搭載廚餘袋，不慎掉落路面灑出大量油水，害得3部行經機車打滑摔車，轄區竹南警分局據報追查，6日查出林姓駕駛涉案，先行開單處罰，至於過失傷害及毀損機車罪責，將待被害機車騎士提告後再行追究。

元月4日18時許，一部由林姓男子所駕駛的小貨車，後方貨臺載著由新竹收集來的廚餘，準備載回家做成堆肥，在行經竹南鎮公義路、友義路口時，疑過彎重心不穩，貨台廚餘袋掉落地面，遭行經車輛壓破袋子，油膩的餿水溢流半個車道，轄區竹南警分局大同派出所員警獲報前往處理，發現已經有3名機車騎士因打滑摔倒，幸好都只受到輕傷，機車略有受損。

警方為了預防其他機車受害，特別管制車道，並找來木屑鋪在路面上吸油，與熱心的拖吊車司機一起打掃了近30分鐘，才將地面上的油漬清除。

警方經調閱路口監視追查，查出林姓男子涉案，6日通知林某到案說明。林某供稱，出發前有將廚餘綁上繩子，回到家發現廚餘不見了，才知全部掉在半路上，至接獲警方通知才知道闖禍。

警方除開出罰單，機車騎士傷害及機車毀損部分，將待被害人提告後再行追究。警方表示，駕駛裝載貨物，應確保貨物裝載穩當，違者可依道路交通管理處罰條例第30條第1項，「裝載不依規定，可處汽車駕駛人新臺幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行」。如造成車輛損毀或人員傷亡，還要負擔民、刑事責任，呼籲駕駛千萬不要因一時疏忽，造成其他用路人危險。

竹南鎮公義路、友義路口，4日晚間發生小貨車搭載廚餘掉落路面，害3部機車慘摔，警方緊急鋪灑木屑除油。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公義路、友義路口，4日晚間發生小貨車搭載廚餘掉落路面，害3部機車慘摔，警方緊急鋪灑木屑除油。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

(中時 )