韓國男神宋仲基率領金泰梨、陳善奎、柳海真等實力派演員，帶著韓國影史首部宇宙科學幻想電影《勝利號》迎接牛年到來，將在2月5日於Netflix登場。宋仲基日前接受韓媒訪問時坦言，這次飾演一個窮到快活不下去的飛行員，是四位主角當中最窩囊的人，只要能賺錢的事情都會想辦法去做，也因為沒有錢而只能穿著破了洞的襪子套著塑膠套走著；被反問這樣是乞丐嗎？宋也笑著承認：「真的是乞丐啊！」。之後又被問到那選擇演出《勝利號》的原因，宋更搞笑地選擇回答「演出費」，重現劇中角色一切以錢為優先的個性。

不同於代表作電影《下女的誘惑》以及戲劇《陽光先生》的角色，這次金泰梨飾演韓國影史上第一位女船長，並以及肩的髮型俏麗演出。電影裡的她戴著波音太陽眼鏡，拿著雷射槍穿梭在宇宙之間，被稱做「魔女」或「這一區的瘋子」，可見在劇中是名霸氣的人物。金泰梨接受訪問時也透露，這次飾演的女船長外型很酷，但是個內心相當溫暖的人，這也是她會接演本片的原因。

在電影《雞不可失》裡有亮麗表現的硬底子演員陳善奎則於訪問中透露，這次在電影裡有個帥氣的雷鬼髮型，當初為了符合導演所希望的在外型上有所突破，因此決定去做雷鬼頭，沒想到一弄就是15個小時。他更進一步透露，拍攝期間曾有工作人員好心表示願意幫忙洗頭，不過一聽到洗頭得花五小時，而且洗頭過程中還會因扯到頭髮而疼痛，讓他牙一咬決定4個月都不洗頭。

而柳海真由於這次在片中是飾演機器人的關係，拍攝期間都是以動態捕捉的方式拍攝，原本預設是只要配音的他為了求好心切，儘管沒有在銀幕上現身，但還是背上感應設備在現場跟著大家對戲，讓其他演員可以更加投入在劇情中，專業敬業的精神就連導演也十分感動與感謝。

(中時 )