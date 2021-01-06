台中市里長聯合服務總會6日舉行各區里長交流餐會，有里長批評市長盧秀燕，說一套做一套，地方提出的建議都沒做，對此，盧秀燕下午針對媒體提問此議題時沒回應，但立仁里里長鄭伯其、塗城里里長黃仁耀、樹王里里長陳俞樺則主動跳出來平反，指盧秀燕長期以來都很關心基層，還拿出資料來，指出盧秀燕對里長提出的案子都有在做。

鄭伯其表示，市長盧秀燕不僅重視基層，更重視鄉親，過去兩年也來大里開了二場市政會議，很多里長提的案子，市長也都很重視，我們要的是會做事，而且會建設的市長，不是只會在五星級飯店吃飯的市長。

黃仁耀也拿出書面資料指出，盧秀燕對里長的建議案都非常重視，如108年市長來跟我們開會時，對里長所提得每一項法案，都請研考會逐一審查喔！每一條案子都跟我們報告，「我當了3屆的里長，沒有一位市長像她這麼用心、而且規劃得那麼好！」他並翻翻資料指出，你看每一件案子的達成率多少，寫得清清楚楚，有沒有在做，大家都看得出來。

(中時 )