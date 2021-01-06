張瑞夫（左）指出，看到弱勢新聞，都會存在手機裡，深怕自己出社會日久，忘記初衷。（主辦單位提供）

擁有65萬人追蹤的IG社網紅「萬秀的洗衣店」，其幕後推手是「萬秀」的孫子張瑞夫，帶著因認同彼此理念，和齊聚一堂的夥伴，一同前往中華長照協會的ICare長照咖啡館，為失親、失依的長者妝點搭配，藉此喚醒長者的青春回憶，也讓他們能夠擁有屬於自己的「熟齡時尚」。

「萬秀」是高齡八旬的張萬吉、許秀娥兩夫妻所經營的店家，他們將久未有人認領的「無主衣」搭配成嶄新的風格，在社群上穿出不一樣的台式浪漫。數月前，不僅使台灣登上英國BBC、美國CNN等外國媒體，就連總統蔡英文都致謝「萬秀讓世界看見台灣」。

高齡94歲的陸奶奶，在數年前老伴過世後，一直獨居永和，過著深居簡出的日子；中華長照協會在透過與地方里長連繫下，才在緊捱著大馬路的蝸居裡找到了她。

陸奶奶表示，自己獨居日久，常常跌倒、生病，不太敢出門，也放棄與人聯絡，心裡時常覺得苦悶。在遇到協會以後，才常常到永和的長照咖啡館活動，結識同為獨老的夥伴，一起玩，一起運動，心裡的苦悶有人傾聽、有處安頓，奶奶也變得笑口常開。

奶奶年輕時很愛漂亮，衣櫃裡至今還放著少女時代所訂做的旗袍與外出服，將多采多姿的回憶與羈絆鎖在裡頭。陸奶奶笑著說，很多衣服都穿不下了，但還是很寶貝他們，今天重新把他們穿起來，還化妝得漂漂亮亮，已經很久沒有這樣了。謝謝這些小帥哥、小美女過來，帶自己穿得漂漂亮亮。

今年31歲的張瑞夫表示，自己成長於隔代教養家庭，自小與祖父母相依為命。長大後在因緣際會下，幫爺奶以客人遺忘未取的衣服穿搭，並在社群上放置照片，才讓萬秀為人所知。

他說，這其實是自己與爺奶的「日常」：一起做一件事、一起改變，一起產生共鳴。對此他說，是人與人之間的「共感」，跨越了世代與社會的藩籬。

張瑞夫指出，看到弱勢新聞，都會存在手機裡，深怕自己出社會日久，忘記初衷。後來，因萬秀被看見，收到民眾回饋，才發現這個品牌，能為社會帶來正面的影響力。因此才有了與中華長照協會等非營利組織合作的發想：媒合社會資源，為弱勢族群洗滌起居所需的織物。他說，若有機會幫助社會並影響他人，才是一生的幸福與快樂。

中華長照協會表示，協會自2013年成立，7年多以來積極投入弱勢長者服務，期許建構一個「幼有所長、壯有所用、老有所終」的良善社會。十分感謝萬秀團隊看見協會的努力，未來亦將服務推擴至更多弱勢長者，敬邀民眾支持關懷獨居失依老人照護計畫https：／／reurl.cc／XkOKpe ，或電02-2922-9993王小姐。

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