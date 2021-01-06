創業家兄弟（8477）搶攻農曆年前購物商機，旗下生活市集繼2020年啟動品牌升級計畫後，6日再宣布攜手20大品牌開設「品牌旗艦館」，期望透過在新的一年佈局全新品牌策略，為即將到來的年貨大檔期衝刺，帶動第一季營運表現。

創業家兄弟2020年10月啟動旗下生活市集品牌升級計畫，是2020年來最大的投資案，斥資超過千萬元，董事長郭書齊當時表示，儘管因為疫情的關係，台灣電商市場的餅因此擴大，但競爭也更激烈，且集團化的現象更明顯，期望透過生活市集品牌升級，加深品牌在消費者心中的形象，以站穩市場位置，預期效益將逐漸發酵。

創業家兄弟表示，生活市集自2020年第四季首次推出「品牌旗艦館」時，已陸續帶動人氣知名品牌、商家流量成長幅度達2.5倍。而為迎接將至的農曆年節大檔，生活市集近日再攜手20大品牌開設「品牌旗艦館」，包含五月花、3M、日本IRIS、LG、妙管家、舒潔、富及第，透過祭出優惠、送超商電子券的模式，全力搶攻春節商機。

(工商 )