周杰倫（周董）最新世界巡演「嘉年華」前年在大陸上海起跑，去年受疫情影響，其他場次全數延期，香港場原訂去年12月在迪士尼舉辦，去年先宣布延至今年4月，場地也改至中環海濱活動空間，不過主辦單位寶輝娛樂董事總經理謝嘉豪5日再度宣布因疫情因素，演出4月延至8月20、21、22、27、28及29日，地點照舊於中環海濱活動空間，主辦初步損失超過400萬港幣（約1440萬台幣）。

主辦表示因戶外演出的申請手續較繁複，「特別是空曠地方的籌備也需2年，申請與政府開會也要4、5個月，每次改動都花費龐大。」謝嘉豪在受訪時，直誇感謝周董與經紀人大力支持，經紀人前後給了4次檔期，每次洽談改期都很快回覆、配合。周董香港場3度延期，主辦損失不少，被問及周董是否減少唱酬？謝嘉豪說：「每次都是整體團隊去談價錢，周董方面都好好，每次都不會要主辦單位賠錢，這次會體恤我們，不過之前延期而投資的錢就是我們負責，最終要虧錢，還是會堅持去做。」

謝嘉豪透露目前有2成粉絲退票，將計畫演唱會舉辦時，加強防疫措施，砸下重本，入場前量體溫及噴灑酒精，特地準備周董演唱會紀念口罩的防疫包，歌迷也提前在入場72小時前填寫健康申報表，以及要所有上台演出、工作人員都會做疫情相關檢測。

周董向來很疼愛粉絲，這次演出讓香港歌迷等待2年，他屆時會將多唱新歌以及打造新服裝造型，讓粉絲有驚喜彩蛋。周董在電影《叱吒風雲》擔任監製並客串演出，周董6日開心在IG發文宣布要包場請歌迷看電影，粉絲紛紛熱情留言、分享，掀起熱論。

周董老婆昆凌日前被傳懷第三胎，昆凌經紀人王怡璇回應：「是衣服太大件而已。」否認懷孕，昆凌7日將出席主演新片《叱吒風雲》電影記者會，屆時勢必成為關注焦點。

(中時 )