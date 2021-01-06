嘉義縣政府文觀局承接後將找經費，逐年整修東石漁人碼頭的設施。（張毓翎攝）

東石漁人碼頭有無敵海景，吸引許多外地遊客前往旅遊。（張毓翎攝）

嘉義縣政府興建的東石漁人碼頭，2017年由緻圓公司取得20年經營權，去年11月縣府文觀局以廠商多項違約未改善為由，發文通知自上個月1日終止契約，收回自營，並與既有承租攤商辦理換約。「已投下大筆資金，至今未回本！」不少攤商表示，縣府接管後，大大改善環境清潔，不過也憂心屆時合約到期，無法原位續租，恐影響生計。

不具名攤商指出，一開始和緻圓簽租賃契約時，認為緻圓會一直經營下去，砸下近百萬元，裝冷氣、排水溝及配置水電線等，園區共計13家攤商，多數與緻圓簽到今年12月31日，孰料租約還未滿，竟發生這種事。

該名攤商也說，擔心未來與縣府合約到期，或改由其他民間公司經營時，因重新招標，致無法原位續租，原先所投下的資金，形同「放水流」，盼租約能展延。

文觀局副局長李茂鍾表示，為了維護攤商權益，文觀局已請精算師估算租約期限，確保攤商投入的金額都回本後，才會重新辦理招標。

近年園區環境清潔、維護常為人所詬病，加上缺乏新亮點，人潮不如以往，日落後人群鳥獸散，攤商只能早早打烊。有攤商說，每年遊客高峰期都在連續2個周末的「東石海之夏」音樂會，建議可多辦活動衝人氣。

李茂鍾說，文觀局承接後將找經費，逐年整修園內設施，待硬體建設到位後，再做其他活動規畫。

縣議員姜梅紅表示，未來將請縣府輔導攤商成立自治組織，改善軟硬體環境，創造更多的商機。

(中時 )