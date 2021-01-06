陽明山擎天崗近30頭水牛日前發生連續暴斃事件，檢驗結果出爐，死因竟是營養不良。台北市動保處6日認定陽管處以圈圍方式限制野生水牛生活空間，已構成失致動物死亡，依違反《動物保護法》裁處陽明山國家公園管理處罰鍰新台幣7萬5000元。

台北市動保處表示，擎天崗牛群原本是在擎天崗草原周邊活動的無主水牛，平時可自由遊走、覓食，但陽管處於108年12月以圍籬及鐵絲網等設施將牛群圈圍於約42公頃範圍內，造成牛隻無法如往常依季節變化自行覓食或躲避寒冬，導致牛隻大量死亡。

動保處指出，陽管處於此案件中雖然沒有故意讓水牛傷亡的意思，仍有過失責任，因此認定陽管處不當圈圍致水牛大量死亡一事已違反《動物保護法》第30條第1項第1款規定，裁處陽管處最高罰鍰新台幣7萬5000元。

這起地方政府台北市政府動保處罰中央單位內政部營建署陽明山國家公園管理處的裁罰事件，也成為各界焦點。。

(中時新聞網)