禾浩辰可同居但不「婚」頭 自招當爸會是豬隊友

禾浩辰在三立、myVideo週五華劇《未來媽媽》中從「全民老公」晉升「新手老爸」！上週劇情郭書瑤意外發現自己懷孕，相較於她的不安，飾演老公的禾浩辰興奮得像個孩子，開心接受「新手老爸」新身分，戲外的禾浩辰卻和角色截然不同，他表示，年輕時希望越早結婚越好，開始工作後就把心思全力放在事業上，現在的他覺得不一定要結婚，如果意外得知另一半懷孕，他會先冷靜面對，再跟另一半聊聊彼此的想法，他笑說自己是一個低調的人，若真發生這樣的情況，絕對不會像「杜柏謙」一樣昭告天下、驕傲炫耀自己「一次就中」。

雖然禾浩辰從小就有幫忙照顧年幼弟妹的經驗，但還是覺得自己以後當爸爸會是豬隊友，「我應該會是那種一直跟小孩玩，然後媽媽會在旁邊翻白眼，很像在看兩個小孩的感覺。」他回憶起兒時，有次抱著妹妹走樓梯，不小心讓妹妹的頭撞到樓梯的扶手，妹妹開始嚎啕大哭，當下覺得很崩潰，只能一直安撫妹妹。

現階段尚未考慮結婚生子的禾浩辰，認為男生結了婚，特別是在有小孩後，應該要更有陪伴家庭、照顧好老婆、小孩的責任，至於同不同居、結不結婚，只要兩人彼此達成共識就好，「畢竟生活是兩個人在過，但還是希望能和另一半住一起最好。」

他劇中與郭書瑤從談戀愛、求婚、結婚到懷孕，每個環節都引話題，禾浩辰向郭書瑤求婚時被拒，網路上不少男生留言覺得是女生太盧、想太多，女網友則認為男生不懂婚後可能會有失去自我的情況，還有網友表示戲裡他和郭書瑤這對小夫妻吵架的邏輯模式超有既視感，完全就是自己和另一半吵架的樣子，不少網友稱讚禾浩辰的演技，表示他從屁孩、媽寶，到老公、爸爸，把「杜柏謙」這個角色的轉折演得真好。

(中時 )