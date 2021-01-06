遊戲廠商鈊象（3293）6日公布12月營收，達8.11億元，較去年同期增41.25％，為單月首度突破8億元大關，寫下了歷史新高。2020全年營收84.25億元，較2019年大增59.2％，全年營運表現也寫下歷史新高。鈊象表示，2020年營收增加50％以上，主要係網路遊戲營收較去年同期成長所致。

以獲利來看，鈊象11月單月每股稅前盈餘5.44元，賺逾超過半個股本，也優於10月4.84元表現。法人指出，鈊象2020年營收、獲利大增，主要是因為旗下網路遊戲營運穩定，截至目前為止，鈊象在網路遊戲與商用遊戲機台的營收占比分別為93％以及7％，目前以旗下6款網路遊戲《金猴爺》、《明星3缺1》、《金好運》、《滿貫大亨》《海王寶藏》、《金虎爺》為營運主要動能。

除了旗下網路遊戲營運穩健以外，鈊象2020年還開拓了美國線上博弈遊戲授權，也有不少貢獻，授權遊戲有老虎機、魚機、賓果為主。受惠於美國新冠肺炎疫情肆虐，賭場與遊樂場所紛紛關閉，多數實體賭場玩家「被迫」轉至線上博弈遊戲，帶旺線上休閒博弈遊戲熱度升溫。

(工商 )