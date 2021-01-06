民視全新八點檔《黃金歲月》6號舉辦開鏡記者會，由黃錦鳳、鄭文騰共同製作，余蒨蒨擔任總導演、王榮郘擔任外景導演，陳瓊樺擔任編劇，陳美鳳、陳仙梅、王彩樺、洪都拉斯、葉家妤等主演出席。陳美鳳暌違6年再演八點檔，她透露和製作人黃錦鳳在秀場年代就已熟識，劇情宛如當年歌廳秀，讓她能夠發揮，因此一口答應演出。

該劇描述民國八〇年代秀場蓬勃發展，聊起歌廳秀趣事一籮筐，陳美鳳爆料，當年也是唱秀場的張瓊姿，上台前常吃保養品「護嗓」，她當面虧「妳麥克風也沒開過」，張瓊姿尷尬解釋：「但中間有訪問，聲音不能差太多」。王彩樺透露，已故秀場天王豬哥亮在後台愛賭一把，還會去墓仔埔「夜總會」問明牌。

當年除了歌廳秀，還有牛肉場、工地秀，王彩樺曾在牛肉場主持10年，曾親眼目睹「穿幫秀」，女郎外面只有一層薄紗、裡面什麼都沒穿，露點露毛見怪不怪，此外也會找藝人來表演。陳美鳳坦言，曾被找去牛肉場表演，不過當時她在歌廳秀表演穿比基尼尺度，姐夫看不下去氣到走人，讓她緊張直呼「根本不敢去牛肉場」。

《黃金歲月》6日舉行開鏡記者會，左起為葉家妤、陳美鳳、陳仙梅。（陳俊吉攝）

陳美鳳也回憶，當時作秀時，碰過同時間有5個大哥來邀約她，她不敢答應、也不敢得罪任何一個，靠巧妙方式推辭。另外也遇過黑道大哥包場看秀、續攤吃飯，大哥帶一票小弟，她也帶舞群和姐妹出席，大哥頻頻逼酒灌她「但我還沒醉他就醉了」，甚至有次要陳美鳳喝啤酒，她烙話「我要換高粱」嚇跑對方。

陳美鳳說，當時一天最多演6場秀，但沒時間花錢也不賭，她積極投資房地產，但某年碰到掃黑掃黃，歌廳秀生意不如從前，扛房貸的她壓力爆表，幾乎撐不到半年，後來一位製作人想找她拍戲，還給她一筆訂金，讓她以為當下能紓困，沒想到後來不拍，製作人還要跟她要回訂金，她索性還回去，幸好當時另一位製作人找她拍別部戲，且在當年電視台不愛歌廳秀表演者的情況下，力薦陳美鳳台語溜、外型亮眼，順利讓她進入八點檔。

民視新八點檔《黃金歲月》6日舉行開鏡記者會，洪都拉斯首度演出八點檔。（陳俊吉攝）

暌違7年再拍八點檔的陳仙梅，當時《龍飛鳳舞》定裝完才發現懷孕，決定回歸家庭帶小孩，但苦嘆2個兒子很難帶，大兒子前陣子愛玩還摔斷牙，直呼「要常常提醒自己是我親生的，不然很想把他們掐死」，雖拍八點檔沒日沒夜，且久沒拍難免緊張，但總比帶小孩輕鬆。王彩樺日前PO出讀高三的正妹女兒照片引起網友討論，紛紛喊要當女婿，她謙虛說感謝網友誇獎，透露女兒最近準備學測，沒有規劃要出道，她也認為現階段孩子課業為主，未來發展「她快樂最重要」。

王彩樺將出演民視新八點檔《黃金歲月》。（陳俊吉攝）

馬俊麟之前在《多情城市》飾演「八方」隨劇情落海「領便當」，自此消失逾半年，這回再加入八點檔，他說空檔期間「中間很平靜，因為不知道會拍多久」，一旁林則希安慰他：「放心，最近因為疫情，編劇不會寫你出國」，馬俊麟直回：「但會掉到海裡啊。」直白回應讓場面頗尷尬。馬妻梁敏婷是澳門籍，馬說目前沒規劃出國，被問到和老婆婚姻關係？他停頓3秒乾笑：「還在啊，沒分居過」。

陳仙梅暌違7年演八點檔《黃金歲月》。（陳俊吉攝）

馬俊麟6日出席《黃金歲月》開鏡記者會。（陳俊吉攝）

民視新八點檔《黃金歲月》6日舉行開鏡記者會，左起為謝京穎、瑭霏、邱子芯。（陳俊吉攝）

民視新八點檔《黃金歲月》6日舉行開鏡記者會。（陳俊吉攝）

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