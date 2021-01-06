大陸男星黃曉明近日與前女友李菲兒在綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》同台掀熱議，甚至被網友起底昔日李菲兒、黃曉明與Angelababy(Baby)撲朔迷離的三角關係，令黃曉明夫婦難得一前一後發文澄清，Baby更憤怒反擊小三傳聞，「當初我認識黃曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。」

黃曉明與李菲兒2007年拍攝《鹿鼎記》認識，兩人交往3年分手，原因眾說紛紜，有傳是男方母親不喜歡李菲兒，另有一說為Baby介入導致。但李菲兒2011年接受香港媒體專訪，則聲稱是Baby當時發簡訊逼黃曉明做選擇，她在看到Baby這條簡訊後，選擇自動離開，成全黃曉明與Baby。

黃曉明前女友李菲兒。(取自李菲兒微博)

李菲兒受訪時與黃曉明已分手1年，她說2009年黃曉明與Baby傳出緋聞，她選擇相信男友，直到有一天她好奇拿起黃曉明的手機，發現了Baby的簡訊，上頭用字大膽又露骨地寫著：「你到底什麼時候給我答覆？我要的是一個男朋友，不是sex partner(性伴侶)！」更透露當她選擇主動離開時，黃曉明沒有解釋亦沒有挽留。

不過對於李菲兒的說法，Baby當時立刻透過經紀公司發出聲明，指該篇報導蓄意抹黑Baby的人格，將保留法律追究權利。想不到隨著多年後，黃曉明與李菲兒的同台，令Baby小三傳聞又起，Baby也只能再次澄清當初黃曉明的時候，黃曉明告訴她是單身，「十年過去了，今天我選擇自己站出來，把前因後果說清楚。不因為別的，只是肩膀上的擔子太重，不太想再幫別人扛著這口鍋了。」

(中時新聞網)