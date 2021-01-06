中央公告桃園一期稻作停灌範圍及補償措施，其中航空城已有96％地主繳交權狀申請配地，地主擔憂無法取得停灌補償，桃園市長鄭文燦表示，為積極維護農民權益，將請地政局、農業局專案研議，以權利極大化原則處理一期休耕補助。

航空城在12月9日公告徵收期滿，土地被徵收的民眾依照之前申請領金錢的發價或者配地，開始辦理發價、領地作業。而發價作業已經在公告期滿15天完成。至於配地需要期間要2個月，另外加上3個月補正期，估計最快明年5月才會完成作業，寄發核准通知。

因已有96％地主繳交權狀申請配地，桃園市長鄭文燦6日主持市政會議，聽取「桃園市抗旱應變報告」後表示，航空城土地區段徵收作業，相關案件市府仍在審查，對於民眾擔心，將請地政局和農業局進行專案研議，以地籍資料登記完成為基準日，積極維護民眾權益。

鄭文燦說，桃園除第三灌區楊梅、新屋部分停灌，有部分農田水利署桃園管理處部分灌區供灌，但其餘桃園、觀音、大園等，以及石門灌區全區共約2.8萬公頃停灌。

桃園市農業局說，若停灌區域不種稻作，且種植符合「對地綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元。若是翻耕、種植非獎勵作物，或者農水署供水養殖者，每公頃補償8.2萬元。農業局、各農會及區公所全力協助休耕範圍公告及申請作業。

有大型代耕業者稻田位於停灌範圍，因要發薪水給員工、已經貸款買數百萬設備，對無法耕作憂心忡忡。桃園市長鄭文燦表示，補償對象仍是實際耕作者，將請農委會整體考量代耕業者需求，研擬相關救助措施。也有民眾憂心，大面積停灌將導致稻米價水漲船高，更甚至有地方傳出大量囤積稻米風聲，希望中央能設法遏止歪風。

(中時 )