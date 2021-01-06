淘帝國際（2929-TW）全力衝刺1月21日股東臨時會的董監改選，針對5席董事(含3席獨立董事)全數提足，從名單中可以看出淘帝此屆董事成員在國籍上，台灣國籍董事將超過半數，其中有周訓財為一席港籍董事、連之騏為一席台灣籍董事，以及吳金山、賴調燦為兩席台灣籍獨立董事、陳東生為一席陸籍獨立董事。

淘帝表示，旗下TOPBI自有品牌童裝事業雖然在去年遭遇逆風，但公司財務體質仍相當穩健，截至去年第四季存在臺灣銀行福州分行的現金水位已高達人民幣3億元，主要存款資金來源為近期陸續公告贖回理財型投資商品，若加上公司於其他銀行存放之營運週轉金，整體現金水位高達人民幣8.7億元，以目前淘帝股本新台幣10.95億元估算，每股現金即有34.78元的水準，凸顯公司在財務體質仍足以因應既有自有品牌童裝的新策略布局所需，以及跨足醫療產業後所需的營運週轉資金。

針對近期淘帝營運陷入低潮之風聲，淘帝重申公司經營團隊穩定，營運方針向來以提升股東權益為優先。近期有不少淘帝股東致電公司，抱怨公司遭遇禿鷹集團透過媒體管道刻意放空打壓股價卻沒有作為，對此，淘帝表示，目前公司除針對報導不實新聞之媒體，已向台灣臺北地方檢察署提出刑事告訴外，後續亦不排除對禿鷹集團及有關人員進行檢舉或提告，以維護股東正當權益，同時經營團隊也上緊發條，在適當時機不排除採取庫藏股等更積極的做法捍衛全體股東權益。

此外，淘帝也強調，經營團隊有決心帶領公司，使公司之營運在今年大幅好轉，尤其全球新冠肺炎疫情在英國新變異病毒的傳播下，確診人數再度飆升，再次拉動世界各國對於口罩產品的需求，目前已有多組客戶向淘帝子公司盛仁達公司洽詢即刻出貨的口罩訂單，若盛仁達公司順利完成收購源盛公司之口罩生產設備及業務，除能將前開訂單之業績順利併入淘帝整體財務報表外，並得助長盛仁達公司開發其他醫療產品業務（如防護衣或N95口罩等），期能挹注整體營運成長動能。

(旺報 )