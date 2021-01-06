成龍拍過許多武打動作片，其中2006年動作喜劇電影《寶貝計劃》新穎有趣的內容，上映後好評不斷，更超過千萬票房，造成超高討論度；在電影中除了成龍、古天樂和高圓圓等明星，可愛的嬰兒Matthew更是劇中要角，混血精緻的臉蛋讓人看了都想生一個，15年過去，近日16歲的他近況曝光，劇迷都超訝異。
2006年成龍監製並主演的《寶貝計劃》，從開拍到上映話題不斷，電影內容敘述3名竊賊貪財，偷了一個身價不斐的可愛嬰兒，3人卻因為這個小寶貝發生一連串趣事；當初拍攝時，成龍曾表示該片是致敬美國電影《撫養亞利桑那》。
雖然電影由成龍、古天樂、高圓圓和蔡卓妍等卡司主演，但飾演寶貝嬰兒Matthew的蔡志強意外變成亮點，在電影上映後，他甚至憑著該片入圍金像獎最佳新演員獎，成為金像獎歷史上最年輕的被提名者。
但蔡志強在那之後，沒有繼續走演藝圈這條路，而是過著平凡人的生活，在15年後，近日網路上瘋傳他最新近況照，照時間推算他今年已經16歲，照片中他長得清秀，臉上嬰兒肥也不見，眼神高冷和當年那個萌暈眾人的小嬰兒完全不同，被網友讚「長大越來越帥」。
(中時新聞網)
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