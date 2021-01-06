小學2年級的婷婷因為有嚴重的戽斗，講話容易大舌頭，在校遭受同學言語嘲弄，還幫她取了個綽號叫「香蕉妹」，女童心情大受影響，變得沉默不愛笑。家長得知後，決定帶她做牙齒矯正，接受治療後，現在女童擁有一口整齊牙齒，不再逃避上學，個性也轉為開朗活潑，時常綻放露齒笑容。

牙醫師宋慧玲表示，許多孩子從小就有戽斗問題，倘若家長不了解其嚴重性，而錯失治療的黃金時機，恐增加日後矯正的難度及風險。戽斗常會造成咬字困難，導致口齒不清，影響給人的第一印象；或是因齒列不正造成進食困難，影響發育期的營養吸收。綜觀以上，戽斗、齒列不整對於孩童的身心健康都可能帶來負面影響，父母不得輕忽。

宋慧玲進一步說明，戽斗的成因可分為骨骼性和機能性2種。

「骨骼性戽斗」大多是遺傳所致，通常是上下排的前齒無法正確咬合，即使能咬到也只是淺淺地碰觸，此類型戽斗一定要及早治療，切莫等到發育完成，骨骼定型後才來矯正，治療難度與風險都會相對增高。

至於「機能性戽斗」通常是孩子在成長過程中牙齒錯咬，或是飲食習慣不佳，造成下巴因前牙的誘導而往前傾，才產生咬合不正的問題。機能性戽斗的發生機率較骨骼性戽斗高，若孩子在發育期就有戽斗情形，卻放任不管，下顎便會不斷成長變大，之後還可能面臨需要手術的風險。

●何時才是矯正的黃金時期？

宋慧玲指出，牙齒矯正可分為3個時機點。第1個時機點約在7到8歲，為孩子恆齒的上下門牙長出時，此階段屬於「預防性齒顎矯正」，能及時調整前牙的反咬情形，使上下顎骨骼可以平衡發展，讓其他後牙也能正常生長排列。

第2個時機點在9到12歲，正是「矯正牙齒的黃金期」，由於一般上顎骨骼的成長期約在9到12歲，下顎在13到18歲，因此想要矯正戽斗，把握上顎發育未完全定型前，可利用調整上下顎的方式，達到矯正戽斗的目的。

第3個時機點則在18至20歲，此時期骨骼大多已定型，因此通常沒有多餘的空間可進行矯正、調整，若想改善戽斗，必須施以「正顎手術」才能矯正已定型的骨骼，但正顎手術的風險較高，且術後恢復期較長，這就是為什麼牙醫師通常不建議到此階段才做戽斗矯正的原因。

宋慧玲提醒，除了遺傳因素外，2歲後長期吸吮奶嘴、磨牙、鼻塞用口呼吸，都可能導致齒列不整，一旦發現孩子有咬合不正的現象，務必盡早請專業醫師評估。抓準治療時機，能讓矯正事半功倍。齒列變整齊，能順利咬字及飲食，臉部線條也更柔和，自然能提升孩子的自信心。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)