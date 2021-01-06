北京市疾病預防控制中心副主任龐星火在6日舉行的記者會上表示，從目前掌握的數據來看，大多數人群接種疫苗後沒有出現不良反應，如果出現不良反應相關症狀，要及時報告接種點工作人員，必要時及時規範就醫。

龐星火介紹，本次北京使用的是全病毒滅活疫苗，它是透過化學等方法使新冠病毒失去感染性和復制力，同時保留能引起人體免疫應答活性而製備成的疫苗，滅活疫苗的優勢是傳統經典的疫苗製備方式，屬於成熟、可靠、經典的疫苗研發手段，相對於其他技術路線而言，滅活疫苗研發平台成熟、生產工藝穩定、質量標準可控、保護效果良好，研發速度快，且易於規模化生產，具有國際通行的安全性和有效性評判標準。

龐星火說，新冠肺炎病毒發現的時間還不長，所以現在說這個疫苗能夠保護多長時間還為時過早，還不能下這個結論，會持續觀察。從目前掌握的數據來看，大多數人群接種疫苗後沒有出現不良反應，所見到的少數人出現的不良反應，主要包括：接種部位局部有疼痛或者紅暈，或者出現硬塊，還有人有頭痛發燒，還有一些人有咳嗽、食慾不振、嘔吐、腹瀉等一些常見的不良反應。

龐星火建議，接種對象完成接種後，應在接種現場留觀30分鐘再離開，現場工作人員會告知受種者接種新冠疫苗常見不良反應、注意事項、後續健康狀況觀察、處置建議以及聯繫方式等，離開接種點後，如果出現不良反應相關症狀，要及時報告接種點工作人員，必要時及時規範就醫。

(中時 )