新北市府分2區推動塭仔圳市地重劃案，今、明2天將在新莊體育館舉辦4場次的第二區開發案說明會，今（6）天共計超過400名的所有權人參加，在說明會討論時，業者紛紛抱怨，找不到工地或建照來不及核發，地政局回應，若要找中繼站、廠房，有輔導服務團協助媒合，另也定期跨局處開會加速行政流程核發。

塭仔圳市地重劃案中佔地面積近400公頃，是近年北部最大開發案，在去年9月啟動，目前第1區已進行拆遷補償金發放，第2區則在今、明兩天進行4場說明會，預計分別將在今年9月及12月底前自行拆遷完成，若年底前業者尚未搬遷，明年1月起將會進場強制拆除

有地主在現場提出，附近地價飆漲，平均租地成本上升5成左右，並且許多廠找不到土地租用，公司生存及員工生計將出問題，已有近2成的廠商打算在年底前結束營業。地政局則表示，目前已協調樹林、新店寶高等公有工業區，並請仲介媒合私有地，另提供8家銀行專案的低利貸款，協助廠家進行搬遷。

另名地主則表示，承租戶就遲遲不願搬遷，導致無法領取自動搬遷補助，並以此要脅地主。地政局則回應，此屬私權糾紛，若所有權人無法取得共識，可循法律途徑救濟。

塭仔圳地主權益促進會會長辜泓智也在現場表示不同意見，他說，希望能夠加速開發不要延宕，易火災和水災的問題困擾該地已久，希望重劃後能徹底改善這些問題，讓當地居民能夠過的安心。

地政局表示，第2區東以台65快速道路為界，西以新莊區建國一路東側為界，南以縱貫鐵路北側為界，北則以新莊中正路為界，總開發面積約為120.8公頃；土地使用現況以工業使用為主，區內公共設施缺乏，且部分道路窄小彎曲，未來辦理重劃後，打造兼具產業及居住需求的城市空間。

(中時 )