從事醫美行業的張姓貴婦遭施姓「乾兒子」、張姓「乾弟弟」洗劫3000萬財物，引發各界關注，「乾兒子」施男3日落網後遭收押禁見，警方6日凌晨循線在新竹拘捕涉嫌開車接應的「乾弟弟」張姓男子，並搜扣90多萬現金、鑽戒等贓物，檢警應訊時，張男坦承犯行，訊後檢方依竊盜罪諭令10萬元交保。

據了解，被指稱是貴婦「乾弟弟」張男，曾是清華大學理工相關科系的博士生兼助教，他與貴婦因為工作關係在大陸認識，之後貴婦收張男為乾弟弟，施男則在半年前與貴婦同住後，乾弟弟與乾兒子隨之透過貴婦互相熟識。

應訊時張男坦承，上個月，施男曾與他抱怨「乾媽（指張女）愈來愈不喜歡我，要把我趕出去，很可能月底就要被迫搬走」，之後有聽聞施男打算報復「乾媽」，但不具體並不了解他有什麼計畫。

據悉，在施男下手偷東西當天，張男剛好從新竹南下高雄，施男便請張男到張女家幫他搬東西，他當時還不知情，等將施男載送到他的居住處後，才知道施從張女家中偷走大筆財物，後來還分贓一小部分現金、黃金、名表等給張男，因為一時「鬼迷心竅」張男竟把這些錢默默收下。

檢察官認為，張男已經坦承犯行，並且交回所有贓物，並無串供、滅證之虞，諭令10萬元交保。

(中時 )