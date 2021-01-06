網友爆料唐鳳製造新聞手法。

去年行政院遭疑是綠營網軍的中央廚房，引發連串爭議，現有一名自稱政府前小編的人爆料，過去上班時曾被要求製圖，還要拉高憤怒情緒值，甚至有同事會把政府非公開資訊透露給側翼製圖。而政委唐鳳則不諱言證實該說法；就有人曝光唐鳳製造新聞的一條龍手法，直呼這個玩法真不愧是「天才」。

網友在論壇中指出，除了最近新聞鬧很大的行政院作圖卡給側翼網軍使用外，唐鳳還會自主「製造新聞」，在網路上自己提出言論，然後用大量的「網軍」衝爆該文章，再交由媒體報導，報導過後再將文章貼回論壇，一條龍的引導風向，循環利用將效益達到最大，這個玩法「真的很天才」。

而「一條龍製造新聞」的文章也引起討論，有網友指出「網軍老招了」、「天才大臣的天才手法」、「還要用網軍搞臭網路到甚麼時候」、「蟑螂滾啦」。但也有網友表示，這個循環只要是很有名氣的人在網路文章中出現就很容易複製，因為這種文章很容易出現群眾「朝聖」的風氣。

政院前小編爆梗圖 唐鳳認了係真ㄟ

(中時新聞網)