一波又濕又冷的寒流即將南下！氣象局指出，明天（7日）一大早北台灣就會感受到明顯降溫，全台各地區也會陸續感受到溫度變化。(氣象局提供)

一波又濕又冷的寒流即將南下！氣象局指出，明天（7日）一大早北台灣就會感受到明顯降溫，全台各地區也會陸續感受到溫度變化。專家警告，這波低溫將持續影響一周（7-13日），且與跨年的寒流不同，屬於「漸進式降溫」，不會馬上結束，明午後開始越晚越冷。由於這波水氣更多、天氣濕冷，中部以北高山的降雪機會比上波寒流提升很多，其中以明天入夜到周五（8日）清晨降雪機率最高。

「氣象職人」吳聖宇表示，周四起寒流冷空氣南下，向南延伸明顯，高壓線可以壓到台灣中部以南地區，且一待就是將近一週的時間，影響程度更大。整李來說，降溫的條件比跨年還要好，溫度變化大致呈現為：周四（7）急速降溫、周五、周六（8-9）各地降溫、周日（10）冷空氣稍減，下周一（11）到周三（13）又有另一波冷空氣南下。氣溫真正回升要等到下周四（14）之後。

吳聖宇表示，周四起將一路降溫，晚間到周五清晨這段時間，苗栗以北、宜蘭空曠地區就只剩7-9度，中部至台南地區剩10-12度，高屏及台東地區也只剩12-14度。最冷的一天落在周五，全台整天受低溫壟罩，苗栗以北高溫不會超過10度，甚至更低。直到下周日晚間到清晨低溫才會超過10度，但下周一又開始另一波降溫，低溫約持續一整個星期。

降雪部份，氣象局預報員葉致均表示，北台灣1000至2000公尺以上高山如拉拉山、太平山等，明天入夜到周五清晨降雪機率最高，中南部則是3000公尺以上高山。不過周五下半天水氣就會開始減少，屆時得看水氣與溫度條件是否相互配合。

吳聖宇指出，由於這波寒流水氣較多，周四、周五北部、東半部有短暫陣雨，濕冷的感受較明顯，北部中高海拔山區（雪山沿線、合歡山區、宜蘭太平山等地）有下雪機會，陽明大屯山區因海拔較低，可能會有些結冰或冰霰的情況，降雪機會較低。不過文化大學大氣系教授周昆炫指出，根據歐洲模式預測，北台灣山區在這波寒流降雪能達4.2公分左右，估計陽明山的山脊則約有5-10公分左右的降雪。

明(7)日寒流南下，8日至9日寒流影響，各地天氣非常寒冷；明日起各地氣溫下降，上午起北部地區即有10度以下氣溫發生的機率。(氣象局低溫特報)

(中時新聞網)