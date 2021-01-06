潘姓婦人近日前往五股民義路公墓山區掃墓時，發現3隻出生不久的幼犬躲在墳墓旁瑟瑟發抖，因飢餓過度竟在啃咬樹皮，緊急通報五股動物之家，由於現場十分偏僻，無法驅車到達，動保員花了近2個小時，翻越山頭才順利找到幼犬，將牠們順利救出，動保處表示，3幼犬目前已恢復健康，開放等待領養。

通報救援的潘婦表示，一開始看到小狗的時候，只覺得好像有一團黑壓壓的布卡在草叢裡，沒仔細看還分辨不出是小黑狗，走近一看才發現是3隻幼犬，於是緊急通報動物之家前來救援。

動保員黃俊翔說，前往救援時發現3隻幼犬約2個月大，現場並沒有發現狗媽媽在旁邊照顧，幼犬飢餓到只能啃樹皮維生，身體明顯缺乏營養，在抱下山的時候還因搖晃嘔吐，真得很讓人心疼。

動物之家獸醫師林洋演表示，母狗通常不會離開剛出生的幼犬，可能是母狗移動小狗的過程發生意外，才會只剩下3隻孤零零的幼犬。好在這次有好心民眾發現並即時通報，才能解救這群小生命。

(中時 )