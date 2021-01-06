世界衛生組織（WHO）原訂本月初派遣1個專家小組，赴陸調查新冠疫情起源。不過世衛秘書長譚德塞5日罕見說出重話，稱陸方迄今仍未批准小組全員入境的簽證，他對此感到「非常失望」。北京6日則回應，為確保國際專家小組工作順利進行，目前雙方仍在進行協商。

譚德塞在日內瓦舉行線上記者會時表示，「今天我們瞭解到，中國官員還在針對小組進入中國的必要許可進行最後確認」。他強調，本次訪問是由世衛與中國政府共同安排，部分專家已經啟程前往，卻遭中方拒絕入境，「我對這個消息感到非常失望，因為有2名成員已經出發，其他成員則是在最後一刻得知，他們無法出行」。

這個專家小組由去年7月曾赴陸進行初步考察的跨物種疾病專家恩巴雷克（Peter Ben Embarek）領軍，共包含10名成員。譚德賽透露，他一直在與中方高層官員接洽，此項計畫也是世衛的「優先事項」。

WHO緊急情況主任萊安指出，目前專家小組的2名成員已出發前往大陸、1人折返，還有1人在第三國中轉。他希望，這一切只是「後勤和官僚問題，能夠很快解決」。

事實上，去年的世衛考察團重點放在「疫情應對」，而非疫情起源上。由於疫情起源是個敏感議題，從去年迄今不斷引發國際社會相互指責、猜測，為避免病毒溯源調查淪為政治工具，世衛團隊承諾會把重點放在科學上，特別是新冠病毒如何從動物傳到人類身上。

大陸外交部發言人華春瑩則回應，為確保國際專家小組來華工作順利進行，必須履行各項必要程序，並提供相關具體安排，目前雙方還在就此進行協商。

(中時 )