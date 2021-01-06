台灣默瑞工廠指出，工廠內部設有空汙設備，一切遵循合法標準，並無謠傳的「排放毒氣」情形。（台灣默瑞公司提供／姜霏桃園傳真）

台灣默瑞工廠遭里長指控在海湖國小100公尺內排放廢氣，導致學區孩童有健康疑慮。（姜霏攝）

台灣默瑞建材公司自2015年設廠至今，不斷遭周遭里民抗議，蘆竹區坑口里長徐垂勇不滿默瑞工廠在海湖國小100公尺內排放廢氣，導致孩童有健康疑慮，將號召300多人於8日早上9點在工廠門口集會抗議，對此默瑞喊冤，強調工廠皆為合法申請，排放的是水蒸氣而非廢氣。

徐垂勇表示，旭富工廠爆炸後不少里民擔心默瑞也會發生這樣的慘況，尤其又是在學區附近，對於孩童更是一大威脅，里民們人心惶惶不知如何是好，從3、4年前默瑞開始設廠時，就已經多次向桃園市環保局反映，但是遲遲未得到回覆，默瑞試車時程為去年11月16日至今年2月23日，開始燃燒後里民們更是大受波及，不願被廢氣汙染。

徐垂勇預計號召海湖里、坑口里及濱海里約300多人於8日早上9點在默瑞工廠門口集體抗議，同時也於6日一早在工廠門口掛上「製毒氣工廠還我呼吸權」、「空氣汙染毒害學生」、「無能正府無德廠商」等字樣的白布條，捍衛里民的權益。

對此默瑞執行長李文章喊冤，表示工廠只收受經濟部工業局公告再利用的一般紡織及紙槳汙泥，再利用工廠可以收經高溫950度燒結後的底灰做為防火製磚原料，也可做為輔助燃料用途，早期法規可做培養土或有機肥原料，現行法規改為輔助燃料或水泥製品，並非謠傳的「燃燒醫療廢棄物及有毒物質」。

李文章說，近年來不斷遭不明人士誣賴十分的無奈，工廠拿到許可公文及合法執照才開始作業，且多次邀請里長、里民前去廠內實地勘察，但過程都遭雞蛋裡挑骨頭，直言敞開大門讓大家檢視，也同意在警衛室設置螢幕讓民眾一目瞭然作業過程，但卻一直被莫名「扣帽子」。

環保局回應，默瑞為非金屬礦物製品製造業，該廠領有桃園市府核發再利用檢核及之固定汙染源設置許可證，目前固定汙染源操作許可證試車中，若試車並檢測合格後，將依法核發操作許可證，但若民眾發現空氣或噪音汙染可向環保局檢舉，經環保局稽查屬實，將依相關法令處罰。

(中時 )