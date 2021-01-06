疫情時代促使行動支付及線上消費的使用率大幅增加，彰化銀行看準消費趨勢，2021年祭出彰銀My樂卡行動支付搭配線上消費等多項信用卡優惠活動，最高回饋可達12.5％，積極爭取年輕人的青睞。

彰銀2020年推出「My樂現金回饋卡」行動支付6％加碼現金回饋造成市場轟動，網路聲量飆高，深受年輕人喜愛，目前40歲以下持卡人占比超逾4成。該行為鞏固滑世代消費市場，宣布2021年加碼線上消費優惠，整合年輕人數位生活需求，包括串流影音、遊戲娛樂、美食外送、運動健身、共享租車等數位生活通路，凡使用My樂現金回饋卡消費，通通享有6％現金回饋。

此外，若消費者在上述通路指定店家使用行動支付綁定My樂現金回饋卡付款，不僅可享數位生活通路最高6％回饋，還能享有行動支付最高6％回饋及國內消費0.5％基本回饋，優惠疊加，合計最高可獲得12.5％現金回饋；其中，共享租車回饋還有特殊亮點，只要於共享租車付款日的其他一般消費可再享1％現金回饋，提供卡友煥然一新的消費模式，滿足年輕人數位生活、休閒娛樂之需求。

同時，為減輕客戶的繳款負擔，彰銀貼心提供全卡友多項通路分期最高6期零利率，涵蓋國內旅遊（旅行社、航空公司、旅館）、學費、量販店、超市、3C賣場、傢俱店等一般民眾常用支付場域，滿足購物所需，即日起至2021年6月30日止申辦彰銀信用卡，並達成活動條件，再送新戶首刷禮最高600元刷卡金。

彰銀秉持創新的精神，除年年推出全新刷卡優惠外，2021年也將針對主要客群持續舉辦詢問度超高的優惠活動，如全聯PX Pay、網路購物、保費、百貨、餐廳及高鐵等相關回饋方案，未來並將持續優化及提升使用體驗，讓彰銀信用卡成為民眾首選的支付工具。

(工商 )