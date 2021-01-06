在新冠肺炎疫情的衝擊下，改變了民眾的消費習慣，意外帶起零接觸商機，更加速了行動支付的使用率。華南銀行為擴大體驗，增進客戶黏著度，華銀支付（台灣Pay）綁定華銀金融卡或信用卡支付，可分別享2％等值紅利點數或刷卡金回饋。

現今民眾已習慣聰明消費，購物金額可額外獲得點數，付款時享點數折抵現金優惠，只要精打細算就能省下荷包不少支出，華南銀行即日起推出「nPoint」紅利集點會員服務，只要使用華銀支付（台灣Pay）以存款帳戶扣款消費購物，每筆即享實際付款金額2％等值「nPoint」點數回饋，累積的點數最高可折抵50％交易金額，2021年起亦將陸續推出各項華銀支付（台灣Pay）以「nPoint」點數贈送之優惠活動及點數分享轉贈點數給親友，擴大點數經濟效益。

若華銀支付（台灣Pay）綁定華銀信用卡消費交易，除享信用卡本身權益優惠外，亦享每筆消費回饋刷卡金2％。

為使消費者有感，台灣Pay每季持續推出大型連鎖店優惠，「nPoint」點數適用範圍不受特定店家或場域限制，在四大便利商店、台北101、義美、寶雅、屈臣氏、85度C等只要透過華銀支付（台灣Pay）消費購物，不僅享有活動優惠，並可累積等值回饋點數，讓客戶邊消費，邊享雙重回饋。

為持續耕耘數位金融與行動支付客群，華南銀行日前推出升級版SnY專屬App，串連生活與金融服務，提供客戶「快速收付」、「聰明消費」、「輕鬆理財」及「高規資安」金融環境，同時結合華銀支付（台灣Pay）「nPoint」回饋已成為年輕族群數位錢包最佳選擇。

(工商 )